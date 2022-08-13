كشف 4 مواقع إلكترونية تبث محتوى مقرصن من القليوبية.. وضبط القائمين على إدارتها

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن شقيقين متهمين بإنشاء وإدارة 4 مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، حيث يقوما من خلالها ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الرياضي وهيئات البث الإذاعي المصرية والأجنبية، ويستهدفان إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم، محققين أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وقد اتخذا من مسكنهما مقرًا لإدارة تلك المواقع والمنصات مستخدمان أحدث أساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، أمكن استهدافهما وضبطهما.

وبالتفتيش في حضورهما أمكن ضبط 2 جهاز “لاب توب” محملين ببرامج وأدوات قرصنة إلكترونية وتخفي رقمي”، آثار ودلائل على إدارتهما لأربع مواقع إلكترونية تُستخدم لبث المصنفات المقرصنة لتحقيق أرباح من الإعلانات، ملفات تثبت وجود تحويلات نقدية متحصل عليها من إحدى الشركات ناتجة عن أرباح الإعلانات وفقاً لنسب المشاهدات”، وحدة معالجة مركزية محمل عليها العديد من البرامج والتطبيقات الخاصة بالحاسب الآلى ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات، 2 هاتف محمول خاصين بالمتهمان عليهما آثار ودلائل على إدارتهما لتلك المواقع ومحادثات حول الحسابات البنكية الأجنبية المستخدمة لتداول الأرباح مع شرح كيفية إستلام الأموال الواردة من الإعلانات على المواقع الإلكترونية، راوتر، جهاز إستقبال البث اللاسلكي، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وبمواجهتهما أقرا بأنهما مالكي ومديري المواقع الإلكترونية المشار إليها، وارتكابهما لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، والمبالغ المالية المضبوطة هى من متحصلات نشاطهما غير المشروع، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.