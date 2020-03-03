لايف

كشف 3 مسجلين غسلوا أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات بالقليوبية

اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.
أماني عوض 1:12 م, الثلاثاء, 3 مارس 20 1:12 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أقدم 3 من المسجلين الجنائيين بمحافظة القليوبية، على جريمة غسل الأموال في تعاملات بنكية وأنشطة تجارية، منها شراء العقارات، لإخفاء حصيلة تجارتهم غير المشروعة في المخدرات، وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، الواقعة.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد 3 من العناصر الإجرامية، يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بنطاق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأثبتت التحريات، اتجار المتهمين في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

إضافة إلى اللجوء لتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة بمجالات أنشطة تجارية، شراء العقارات، شراء السيارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد خصصت هواتف تليفونية لتلقي البلاغات التي تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال. 

ونشرت “المال” أرقام التليفونات التي خصصتها مباحث الأموال العامة، وجاءت على النحو التالي:

تليفون بلاغات قضايا غسل الأموال (27921395 02).
تليفون تلقى كافة البلاغات: (27921396 02).
الفاكس: (27922389 02).
بريد إلكتروني: Fasad@amwal.gov.eg

يأتي ذلك استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى شكاوي المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقي البلاغات، وذلك لما له من أثر بالغ فى رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

تزوير شيكات وشهادات تخرج.. موظفة تسرق 3 ملايين جنيه من صاحبة مركز طبي

أماني عوض 4:46 م, الجمعة, 28 فبراير 20

«لسلامتكم».. نصائح «الداخلية» للوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

أماني عوض 2:11 م, الجمعة, 28 فبراير 20

مصدر أمني يكشف تفاصيل قتل شاب في عين شمس لخلافات الجيرة

أماني عوض 11:34 م, الخميس, 27 فبراير 20

القبض على شخصين لتصويرهما فيديو في ميدان التحرير بدون تصريح

أماني عوض 11:00 م, الخميس, 27 فبراير 20

تماثيل «أوشابتي».. إحباط محاولة بيع 10 قطع أثرية بأسيوط

أماني عوض 4:35 م, الخميس, 27 فبراير 20

الأسبوع بـ 100 ألف جنيه.. مدرس يدير عصابة لزواج القاصرات عبر «فيس بوك»

أماني عوض 3:58 م, الخميس, 27 فبراير 20