كشف 3 مسجلين غسلوا أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات بالقليوبية

أقدم 3 من المسجلين الجنائيين بمحافظة القليوبية، على جريمة غسل الأموال في تعاملات بنكية وأنشطة تجارية، منها شراء العقارات، لإخفاء حصيلة تجارتهم غير المشروعة في المخدرات، وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، الواقعة.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد 3 من العناصر الإجرامية، يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بنطاق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأثبتت التحريات، اتجار المتهمين في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

إضافة إلى اللجوء لتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة بمجالات أنشطة تجارية، شراء العقارات، شراء السيارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد خصصت هواتف تليفونية لتلقي البلاغات التي تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال.

ونشرت “المال” أرقام التليفونات التي خصصتها مباحث الأموال العامة، وجاءت على النحو التالي:

تليفون بلاغات قضايا غسل الأموال (27921395 02).

تليفون تلقى كافة البلاغات: (27921396 02).

الفاكس: (27922389 02).

بريد إلكتروني: Fasad@amwal.gov.eg

يأتي ذلك استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى شكاوي المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقي البلاغات، وذلك لما له من أثر بالغ فى رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون.