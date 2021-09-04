كشف 291 جريمة قتل وخطف خلال أغسطس.. وضبط قضايا مخدرات بقيمة 393 مليون جنيه

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عن غموض 291 حادث خطف، قتل، سرقات بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة بإجمالي 425 متهمًا و135 قضية أحداث، وتمكنت من إعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، وضبطت قضايا مخدرات بقيمة 393 مليون جنيه.

الداخلية: ضبط 1522 عنصرًا إجراميًا في شهر

وأوضحت وزارة الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة، اليوم السبت، أنه لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم، وضبط 1522 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط، الجيزة، الغربية، السويس، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، سوهاج، المنيا، قنا، المنوفية، الأقصر، دمياط، البحرالأحمر، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد.

وبلغ إجمالي المضبوطات 899 قطعة سلاح ناري، أبرزها: 2 رشاش، جرينوف، 158 بندقية آلية، 125 بندقية خرطوش، 24 مسدس، 589 فرد محلي، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها: قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، خطف، مقاومة سلطات، سلاح نارى وذخيرة.

ضبط الأسلحة النارية والعصابات

وبمجال الأسلحة النارية ضبط 4215 قطعة سلاح ناري بحوزة 3550 متهمًا، أبرزهم الآتي: 4 جرينوف، رشاش، 397 بندقية آلية، 580 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 195 مسدس، 3038 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية، 475 خزينة، 6376 قطعة سلاح أبيض.

وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلهم 12 مسدس، 1فرد محلي، 11 بندقية ومسدس ضغط هواء، 14 مسدس صوت، عدد من الطلقات النارية، أجزاء وأدوات التصنيع.

وكشفت 40 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 118 متهمًا، ارتكبوا 201 حادث، وضبطت 721 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 3 بنادق آلية، 14 بندقية غير مششخنة، 5 مسدسات، 160 فرد محلي، 446 سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام القضائية

ونفذت أجهزة الأمن 2218274 حكمًا قضائيًا، ضمت: 8894 حكم جناية بينها: (18 حكم بالإعدام، 426 حكم بالسجن المؤبد)، و680460 حكم جزئي، 129889 مستأنف، 1085602 غرامة، 313429 مخالفة.

وضبطت 6021 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 6546 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كميات من مخدر البانجو وزنت 1413,452 كيلو جرام، الحشيش 867,745 كيلو جرام، الهيروين 129,715 كيلو جرام، الأستروكس 98,806 كيلو جرام، بذور القنب المخدر 316 جرام، الأفيون 2,204 كيلو جرام.

وعثر على كميات من مخدر الآيس وزنت 14,666 كيلو جرام، الفودو 9,492 كيلو جرام، القات 55 كيلو جرام، 206912 قرص لعقار الترامادول، 78972 قرص مؤثر، 5235385 قرص لعقار الكيبتاجون، 450 كيلو جرام لذات المخدر، 140 قرص سابكسون، 198 طابع إل إس دى.



واتخذت الإجراءات القانونية حيال 20 مركزًا لعلاج الإدمان غير مرخصة، و3 قضايا غسل أموال بلغوا قيمة 29 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المخدرات.

وواصلت أجهزة الأمن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 236 متهمًا، وبحوزتهم 109 قطع سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 4 خزن، 91 قطعة سلاح أبيض، 128 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

ونفذت 23183 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 2324 قضية متنوعة، وفحص 10172 عنصرًا إجراميًا.