كشف 185 جريمة قتل وخطف.. حصاد «الداخلية» في إبريل (إنفوجراف)

ضبط 660 متهمًا من المشهور عنهم أعمال البلطجة.

كشفت أجهزة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، عن غموض 185 حادث قتل عمد، خطف، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 274 متهمًا، خلال شهر إبريل الماضي.

الداخلية تضبط 660 بلطجيًا

وأوضحت وزارة الداخلية ، في نشرتها الشهرية الصادرة – اليوم السبت- أن قطاع الأمن العام تمكن أيضًا من ضبط 69 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 200 متهم، ارتكبوا 312 جريمة.

ونجح أجهزة الأمن في ضبط 660 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة.

وتمكن قطاع الأمن العام من استعادة 73 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 473 قضية أحداث.

وأسفرت جهود مباحث المصنفات والملكية الفكرية، عن ضبط 1012 قضية مصنفات فنية.

448 ألف مخالفة مرور

وعن مخالفات المرور، حرر رجال الشرطة 448198 مخالفة متنوعة علي مستوي الجمهورية.

كما ضبط رجال الأمن 33131 قضية مرافق عامة.

وعثر بحوزتهم على 11 بندقية آلية، 22 بندقية غير مششخنة، 18 مسدسًا، 160 فرد محلى، 433 سلاح أبيض.

أسلحة نارية وذخائر

وبمجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ضبط 3939 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3381 متهمًا.

ومن بينها: 2 جرينوف، 389 بندقية آلية، 702 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 233 مسدس، 2605 فرد محلى، 15630 طلقة مختلفة الأعيرة.

وضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية “بدون ترخيص”، 5410 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 1.9 مليون حكم قضائي

وبمجال الأحكام، نفذت أجهزة الأمن 1989889 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

8155 حكم جنائية، من بينها 13حكم بالإعدام، 303 بالسجن المؤبد.

ونفذت 582422 حكم حبس جزئي، 111636 حبس مستأنف، 996493 حكم غرامة، 291183 مخالفة.

ضبط 5 آلاف تاجر مخدرات

وبمجال مكافحة المخدرات، ضبط 4653 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 5018 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 729,105 كيلو جرام، مخدر الحشيش وزنت 378,428 كيلو جرام، مخدر الهيروين وزنت 60,269 كيلو جرام.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 195 جرام، مخدر الأفيون وزنت 2,560 كيلو جرام، الإستروكس وزنت 62,430 كيلو جرام، الفودو وزنت 8,311 كيلو جرام.

وكمية من مخدر الشابو وزنت 10,736 كيلو جرام، مخدر الآيس وزنت 250 جرام، الكيتامين وزنت 320 جرام، البودرة المخدرة وزنت 16,707 كيلو جرام.

وكميات من مخدر الماكس وزنت 15 جرام، فرجينيا وزنت 300 جرام، 144178 قرص مخدر.

حملات البؤر الإجرامية

وشن الأمن حملات لاستهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة، بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة “السحر والجمال” بدوائر محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 352 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على 36 قطعة سلاح نارى، 61 طلقة مختلفة الأعيرة، 7 قطع سلاح أبيض.

وكشفت 43 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت 885,9 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 870,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 761 جرام الهيروين، 21 قرص مخدر.

ونفذت 17081 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2318 قضية متنوعة، 4 متهمين هاربين.

إضافة إلى تأمين تنفيذ 146 قرار إزالة تعديات متنوعة، ضبط وفحص 10714 عنصر إجرامي شديد الخطورة.

الداخلية: استمرار الحملات الأمنية

شنت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، واتخذت الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ضبط أشكال الخروج عن القانون.

ونشرت وزارة الداخلية، إنفوجراف يوضح جهود قطاعي الأمن العام والاقتصادي، خلال شهر إبريل الماضي.