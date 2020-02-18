كشف 11 ألف قضية.. أبرز أرقام حملات الأمن الاقتصادي (جراف)

أوضحت وزارة الداخلية، في تقرير صادر عنها -اليوم الثلاثاء- أعداد القضايا الخاصة بإدارات الأمن الاقتصادي.

سجلت أعداد القضايا التي كشفها قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، أكثر من 11 ألفًا من خلال شن الحملات المكبرة لضبط أشكال الجريمة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وذلك وفقًا لتنفيذ إستراتيجية الوزارة لمواجهة أشكال الخروج عن القانون.

جرائم النقل

وأوضحت وزارة الداخلية، في تقرير صادر عنها -اليوم الثلاثاء- أعداد القضايا الخاصة بإدارات الأمن الاقتصادي، وكانت كالتالي:

أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 1180 قضية متنوعة بمجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وذلك من خلال عدة حملات لضبط كافة المخالفات التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

1031 قضية تموين

وبلغت أعداد القضايا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بمجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1031 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 4177 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في ضبط 92 قضية متنوعة، بمجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة، عبارة عن حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية.

جرائم الأموال العامة

وحملات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت عن ضبط قضيتن بمجال مكافحة جرائم الأموال العامة، لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والأخرى المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

ونجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، عن ضبط قضيتي تهريب أبرزها ملابس أجنبية الصنع.

وبمجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة والأقراص الدوائية، ضبط 2 قضية بمضبوطات وزنت 400 قرص مخدر، 22 أخرى، أبرزها: مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، صيد فى الممنوع.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، أبرز الأرقام التي سجلتها إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية.

مخالفات المرور

وعن ضبط المخالفات المرورية، 1047 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت 257 حكمًا قضائيًا متنوع، وكشف 5 وقائع هجرة غير شرعية.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مواصلة حملاتها بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إداراتها بمديريات الأمن المختلفة، وضبطت 4923 مخالفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ووجهت المرور لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وتنوعت المخالفات بين: 1884 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 205 أخرى سير بدون ترخيص “قيادة وتسيير”، 22 دراجة نارية مخالفة، 11 موقفًا عشوائيًا، 17 شروط الترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات والجرائم.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أبرز المخالفات التي سجلتها الإدارة العامة للمرور.