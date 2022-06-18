كشف نشاط صاحب شركة ووالده في غسل الأموال من حصيلة المخدرات بالدقهلية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط صاحب شركة -له معلومات جنائية- ووالده -مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية- في غسل الأموال من تجارة المخدرات.

واتضح من التحريات أن المتهمين يتاجران في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ، بمختلف البنوك ومكاتب البريد وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 14 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائمها.