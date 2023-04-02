كشف «موظف» كون ثروة مالية 30 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن موظف سابق -له معلومات جنائية، والمحبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا- متهم في جريمة الكسب غير المشروع، بعدما كون ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

واتضح من تحريات الأموال العامة، محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وشراء السيارات، وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بعدما كشفت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الجيزة- يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.