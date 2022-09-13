كشف منظومة لتوزيع الإنترنت من منزل في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين في محافظة البحيرة بتهمة إنشاء شبكة غير مرخصة، لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين، مقابل تحصيل مبالغ مالية.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة الاتصالات، بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قد كشفت أن شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة- وراء إنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمة الإنترنت من محل سكنهما، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة، وتحصيل مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، وبالاشتراك مع الجهات المعنية، أمكن استهدافهما وضبطهما.

وعثر بحوزتهما على الأجهزة والمعدات المستخدمة في إدارة الشبكة، وبمواجهتهما أقرا بإنشاء الشبكة وتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين، مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله شهريًا، واتخذت الإجراءات القانونية.