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كشف ملابسات وفاة طفلين بعد تناولهما وجبة سريعة التحضير بأسوان

بعد تداول الواقعة عبر "فيس بوك".
أماني عوض 12:24 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 12:24 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب محل بقالة، متهم بالسبب في وفاة طفلين أشقاء في محافظة أسوان إثر تناولهما إحدى الوجبات سريعة التحضير بعد شرائها منه.

جاء ذلك على خلفية كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن وفاة طفلين أشقاء بإحدى قرى دائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، إثر تناولهما إحدى الوجبات سريعة التحضير.

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وبالفحص تبين أن طفل وطفلة “شقيقين” اشترا وجبة سريعة التحضير من إحدى محلات البقالة بذات القرية ثم تناولها.

وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء توجها على إثرها للمستشفى وأجرى لهما الفحوصات الطبية اللازمة لهما “غسيل معدة” وتقرر خروجهما عقب تحسن حالتيهما.

وعقب يومين شعرا بحالة إعياء أخرى وتوجها إلى المستشفى إلا أنهما توفيا أثناء وصولهما، واستخرج أهليتهما تصريح دفن، ودفنهما دون الإبلاغ عن الواقعة.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك محل البقالة وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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