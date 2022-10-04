كشف ملابسات واقعة تعذيب حلاق لطفل بسلك مكواة في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “حلاق يعذب طفلاً باستخدام سلك مكواة بسبب 10 جنيهات”.

وبالفحص تبين أن بتاريخ 30/9/2022 تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، من عامل بصالون حلاقة -يبلغ من العمر 14 عامًا- باعتداء مالك محل عمله عليه بسلك كهربائي محدثًا إصابته بجروح قطعية وسطحية متفرقة بالجسم أثناء تواجدهما بمحل الحلاقة الخاص بالمشكو في حقه، وذلك لاعتقاد الأخير سرقة العامل مبلغ مالي من المحل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وعلل ذلك لسرقة المجني عليه مبلغ مالي من المحل.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.