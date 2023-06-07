كشف ملابسات منشور عن استغلال مدرسة تحت الإنشاء في أعمال منافية للآداب بالعاشر

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن إدعاء من قبل أحد الأشخاص بوجود مدرسة تحت الإنشاء بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يستغلها بعض الأشخاص في ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتعاطي المواد المخدرة.

وبالفحص تبين أن القائم بالنشر مالك مغسلة ملابس -مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية- وبالتواصل معه قرر أنه المسئول عن الصفحة المُشار إليها.

وتضرر أحد متابعي الصفحة المشار إليها، من استغلال مدرسة تحت الإنشاء بدائرة قسم العاشر من رمضان “لم يتم تشغيلها”، لتجميع القمامة.

ونفى وجود أي أعمال منافية للآداب أو تعاطي للمواد المخدرة بها، وأنه قصد من نشر الشكوى عدم استغلالها في تلك الأعمال ومناشدة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين حراسة عليها لحين استكمال أعمال البناء.

وتبين عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر في هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه يتم تكثيف التواجد الأمني، لملاحظة الحالة الأمنية على مدار اليوم وعدم صحة ما ورد في هذا الشأن.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.