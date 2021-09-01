كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة والمولوتوف بالبحيرة.. والسبب: خلافات الجيرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن مشاجرة بعض الأشخاص وارتكاب أعمال البلطجة باستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمنطقة السناهرة، دائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة معرضين حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد طرفي المشاجرة، وهم: 5 أشخاص -مقيمين بذات الناحية- لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة، إثر مشادة بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، عبارة عن 5 قطع أسلحة بيضاء، 12 زجاجة مولوتوف، وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر فيما بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.