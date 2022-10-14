كشف ملابسات قتل سائق «توك توك» في القاهرة.. وضبط الجاني

تسببت مشاجرة نشبت بين مجموعة أشخاص في وفاة سائق مركبة “توك توك” بمحافظة القاهرة ، بعدما اعتدى عاطل عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: سائق مركبة “توك توك”، توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية بالجسم، وطرف ثان: عاطل بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثاني بالتسبب في وفاة نجلها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.