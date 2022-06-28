كشف ملابسات فيديو مفبرك لمنتقبة تخطف طفلًا.. والمتهمون: «مثلناه لزيادة المشاهدات»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل الاجتماعي لإحدى المنتقبات أثناء خطف طفلًا داخل مركبة “توك توك”، عقب تخديره بوخز دبوس بكتفه بمعاونة آخرين.

وبالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه مفبرك، عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على الفيديو، وتبين أنهم 4 أشخاص -مقيمين بمحافظة سوهاج- أحدهم إرتدى النقاب لإيهام مشاهدي مقطع الفيديو بأنه سيدة.

وبمواجهتهم اعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تم فبركته بأحد شوارع مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

وأكدت وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.