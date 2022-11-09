كشف ملابسات فيديو مغافلة بائع هواتف محمول وسرقته في سوهاج

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر إحدى القنوات الإخبارية، يظهر خلاله شخص متواجد داخل محل بيع هواتف محمولة، ويقوم بمغافلة البائع والاستيلاء منه على مبلغ مالي بمحافظة سوهاج.

وبالفحص توصلت التحريات إلى أن الواقعة حدثت بتاريخ 6/11/2022 بمحل بيع مستلزمات هواتف محمولة، بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، ملك شخص وكذا العامل المتواجد بالمحل أثناء الواقعة، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بأنه مرتكب الواقعة، وضُبط بحوزته مبلغ مالي، السماعة التي اشتراها.

وباستدعاء المتواجد بالمحل “المجني عليه”، وتعرف على المتهم واتهمه بمغافلته وسرقته، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.