كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية في المنيا

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات فيديو متداول عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعنوان: “في غياب الشرطة وفي وضع النهار، شجار بالأسلحة النارية بعزبة شاهين بمحافظة المنيا”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجاري، تبلغ لقسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بحدوث مشاجرة بمنطقة عزبة شاهين بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: شخصين مصابين برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، وطرف ثان: شخصان -أمكن ضبطهما- وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات جيرة سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب، وأطلق أطراف الطرف الثاني أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، مما أسفر عن حدوث الإصابات المنوه عنها، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.