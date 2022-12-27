كشف ملابسات فيديو مشاجرة أقارب في القليوبية.. والسبب: الميراث

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة سيدة ونجلتها لتضررهما من بعض ذويهما لتعديهما عليهما بالشقة محل سكنهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص واستدعاء الشاكيتين (ربة منزل ونجلتها) -مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة- وبسؤالهما قررتا بوجود بعض الخلافات الأسرية المتعلقة بالميراث بينهما وأنجال “ربة المنزل”، وأشقاء “نجلتها” (ثلاثة أشخاص، جميعهم مقيمين بذات العنوان).

وبتاريخ 24 الجاري، نشبت مشادة بينهم بمحل سكنهما على أثر تلك الخلافات، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وتسجيل ونشر مقطع الفيديو المشار إليه.

وأضافا بعدم إبلاغهما عن الواقعة لوجود بعض المساعي العائلية لحل تلك الخلافات، واتهموهم بالاعتداء عليهما بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم وأقروا بارتكاب الواقعة دون التهجم على الشاكيتين، وحضورهم لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلافات القائمة بينهم، ونشوب شجار أثناء ذلك، واتهموا الشاكيتان بالاعتداء عليهم بالسب والشتم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.