كشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر من خلاله تواجد شخص بفناء منزل وبجواره طفل، يستغيث بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الطفل المشار إليه، تبين أنه 3 سنوات -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وباستدعاء والده لسؤاله حضر وبصحبته طفلين بالغين من العمر 10 سنوات، وأفادا بملابسات الواقعة.

وقال الأب إنه أثناء لهوهما بالشارع تلاحظ لهما استغاثة الطفل داخل مدخل العقار ومعه شخص فأبلغوا أحد أقارب الطفل -مقيم بذات العنوان- فأمسك بالشخص وتبين أنه معاق ذهنيًا فصرفه.

وأفاد والد الطفل بأنه فنشر مقطع الفيديو خشية أن يكون المشكو في حقه قد إدعى مرضه، حتى يتمكن من الفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور، والذي تبين أنه كان متواجد بالعقار محل الواقعة لزيارة عمه.

وبسؤال عمه أيد ذلك وقدم شهادة من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، تفيد بأن المذكور يعاني من إعاقة ذهنية ولم يقصد إيذاء الطفل بسوء.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.