كشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفلة في الجيزة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن زعم شخص بمحاولة سيدة خطف طفلة في محافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من شخص عن محاولة ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة- سرقة مبلغ مالي من نجلته -تبلغ من العمر 10 أعوام- أثناء شرائها بعض المستلزمات من إحدى المحال.

وبمواجهة المشكو في حقها أقرت بارتكاب الواقعة لكونها من متعاطي المخدرات، ومحاولتها سرقة الطفلة المشار إليها عقب مشاهدة المبلغ المالي بيدها، واتخذت الإجراءات القانونية.