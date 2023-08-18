كشف ملابسات فيديو كسر الزجاج الخلفي لسيارة وسرقتها بالتجمع

توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات ما تداول من مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن فتح شخص شنطة سيارة ملاكي عن طريق كسر الزجاج الخلفي أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانصرافه مستقلًا سيارة ملاكي قيادته بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة واتضح أنه عاطل وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، واعترف بشروعة في سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.