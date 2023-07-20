كشف ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة سيارة ملاكي بأحد طرق القاهرة

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة طفل سيارة ملاكي في مدينة السلام بمحافظة القاهرة ، عقب رصد فيديو للواقعة بأحد الطرق، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة ومالكها، وباستدعائه حضر بالسيارة وبصحبته عامل بجراج قائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

واعترف المتهم بمغافلته أثناء ركن السيارة بالجراج محل عمله، والاستيلاء على المفتاح وقيادة السيارة دون علمه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.