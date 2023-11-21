كشف ملابسات فيديو ضرب شابين بالكرباج في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات فيديو منشور عبر أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان: ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة في محافظة الجيزة.

وبالفحص اتضح أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من شخصين -أحدهما عامل بمصنع ملابس- مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم عن اعتداء ترزى يعمل بمصنع الملابس، ووالده ووالدته وشخصين آخرين، عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة عامل المصنع.

وأرجع السبب لوجود خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجني عليه بالاتصال هاتفياً بالترزي، مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم، وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.