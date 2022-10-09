كشف ملابسات فيديو سقوط شخص أثناء سير سيارة في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سقوط شخص من سيارة أثناء سيرها وإصابته في محافظة الإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، من إحدى المستشفيات بوصول شخص مصاب بجروح متعددة، إثر سقوطه من سيارة.

وبسؤال شقيقته ربة منزل، قالت إنه أثناء استقلالها سيارة أجرة “تاكسي”، حدثت مشادة كلامية بينها وقائد السيارة، فاستغاثت بشقيقها، ولدى وصوله حدثت بينه وقائد السيارة مشادة كلامية، على إثرها اعتدى بالسب والشتم على قائد السيارة، وأمسك بباب السيارة محاولاً إيقافه، لكنه تحرك مسرعًا مما أدى إلى سقوطه أرضًا وحدوث إصابته.

وفي وقت لاحق حضر لديوان القسم سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة فايد- وقال إنه قائد السيارة المُشار إليها.

وبمواجهته أقر بما سبق، مشيرًا إلى أنه تعدى بالفرار خشية المذكور عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.