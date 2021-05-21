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كشف ملابسات فيديو سرقة هاتف محمول من صيدلية في القاهرة

وضبطت المتهم.
أماني عوض 6:53 م, الجمعة, 21 مايو 21 6:53 م, الجمعة, 21 مايو 21

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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سرقة شخص هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات، وضبطت المتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن القائم على نشر الفيديو “صيدلي” -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية في محافظة القاهرة.

وباستدعائه قرر سرقة شخص هاتفه المحمول من الصيدلية محل عمله، وعدم تحريره محضرًا بالواقعة.

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وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى أن مرتكب الواقعة عاطل -مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولي عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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