كشف ملابسات فيديو سرقة هاتف محمول من صيدلية في القاهرة

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سرقة شخص هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات، وضبطت المتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن القائم على نشر الفيديو “صيدلي” -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية في محافظة القاهرة.

وباستدعائه قرر سرقة شخص هاتفه المحمول من الصيدلية محل عمله، وعدم تحريره محضرًا بالواقعة.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى أن مرتكب الواقعة عاطل -مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولي عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.