كشف ملابسات فيديو خطف طفلتين من أحد المصاعد بالقاهرة (صور)

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصين يصطحبان طفلتين من أحد المصاعد وخطفهما.

وبالفحص اتضح أنه بتاريخ 13/12/2023 تقدمت والدة الطفلتين -مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة- ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها محاسب بإحدى الدول، وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وطلبت الأم إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، ومغادرته البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها، كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثانى سائق السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.