كشف ملابسات فيديو تضرر مواطن من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة له

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر شخص -مقيم بمحافظة المنوفية- من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ضد آخر.

وبالفحص اتضح أن المحكوم عليه مدير وشريك بشركة مقاولات -مقيم بالجيزة- ومطلوب للتنفيذ عليه في 7 أحكام بقضايا تزوير، نصب، شيك، تبديد، استيلاء، إيصال أمانة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختبائه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة التحقيقات.