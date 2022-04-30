كشف ملابسات فيديو التعدي على موظف أمن بمجمع سكني في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن تعدي موظف أمن إداري بأحد “المجمعات السكنية” بمحافظة القاهرة.

وتبين أنه بتاريخ 29 الجاري، تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من موظف أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية، بتضرره من شخص -مقيم بذات المجمع السكني محل عمله- وذلك لتعديه عليه بالسب والقذف والضرب بالأيدي، وإحداث إصابته عبارة عن “كدمات متفرقة بالجسم”.

واتضح من التحريات أن السبب استيقاف المُبلغ سيارة ميكروباص بها 4 أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، في طريقهم للمشكو في حقه لإصلاح سيارته، مخالفين بذلك تعليمات إدارة أمن المجمع بشأن حظر دخول السيارات الميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وتولت النيابة العامة التحقيق.