كشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بسبب ركن سيارة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر إحدى الفتيات من اعتداء شخص عليها بالضرب، وإحداث إصابتها لخلاف حول ركن سيارة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، حضر لقسم شرطة مدينة نصر أول، إحدى السيدات وشخص مقيمان بذات المنطقة.

وأوضحت الأولى أنه حدثت مشادة كلامية بينها والأخير بسبب إيقـاف سيارته بشكل يعوقها من استخراج سيارتها من موقف الإنتظار، أسفل العقار محل سكنهما، وتم الصلح والتراضي فيما بينهما، ورغبا في عدم الاستمرار بالإجراءات القانونية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 11 الجارى حضرت الشاكية للنيابة العامة وعدلت عن أقوالها، واتهمت الطرف الثاني بالسب والضرب وإحداث إصابتها بالوجه بسبب الخلاف السابق ذكره، وبناءً على ذلك تم استدعاء المشكو في حقه.

وبمواجهته بما سبق أقر بارتكاب الواقعة، معللاً قيامه بذلك لتعدى الشاكية عليه أولاً بالسب والشتم والضرب دون إصابات وكسرها العمدى لمرآة سيارته.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه من ديوان القسم.