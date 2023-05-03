كشف ملابسات فيديو الاعتداء على شخص بسلاح أبيض في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء باعتداء بعض المواطنين بالضرب على شخص وإحداثهم إصابة به، باستخدام سلاح أبيض بشارع مسجد السد العالي بدمنهور في محافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20/4/2023 تبلغ للأجهزة الأمنية في البحيرة، بحدوث مشاجرة بشارع السد العالي بدائرة قسم شرطة دمنهور، بين كل من طرف أول: شخص وشقيقه “بائعان متجولان” مصابان بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان: شخص وآخرين جميعهم مقيمين بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى لخلافات مالية بينهم.

وضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الطرف الثاني احتياطيًا.