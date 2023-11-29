كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة لرفضها مطاردة الكلاب الضالة في أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمنوا اعتداء بعض الأشخاص على سيدة لاعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة في أحد المجمعات السكنية، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لنقلهم لمكان غير معلوم بناءً على رغبة سكان المجمع السكني.

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر- والمشكو في حقهم 4 أشخاص، وذلك لسير الشاكية داخل المجمع السكنى بالكلاب مما آثار حفيظة المشكو في حقهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة التحقيق.