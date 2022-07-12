كشف ملابسات فيديو اعتداء «مريض نفسي» على مواطنين بشبين الكوم بالمنوفية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر قاطني إحدى المناطق بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، من تواجد شخص يعاني من حالة نفسية وتسببه بالعديد من المشاكل، منها تكسير عربات أحد قاطني المنطقة المشار إليها، وإلقاء أنبوبة بالشارع والتعدي بالضرب على والده ووالدته وإخواته ويطالبون هم وأسرته بدخوله المستشفى حتى يتم معالجته.

وأضاف والده بأن نجله سبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية مرتين، ولم تتحسن حالته الصحية.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أنه يعاني من إضطرابات نفسية ويتلقى العلاج بمستشفى للأمراض النفسية، وتبين عدم وجود ثمة بلاغات من الأهالي بالمنطقة محل إقامة الشخص المشار إليه.

وبسؤال والده المتحدث بمقطع الفيديو المتداول، قرر بأن نجله يعاني من إضطرابات نفسية وسبق إيداعه بإحدى المستشفيات للأمراض النفسية أكثر من مرة لعلاجه مقابل مبلغ مالي، وخروجه من المستشفى لعدم مقدرته على دفع نفقات علاجه، كما قرر أن الهدف من تداول مقطع الفيديو هو إيداعه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية بدون مقابل.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.