كشف ملابسات فيديو اعتداء شخص على والدته في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص اعتدى على والدته باستخدام كرسي لإجبارها على التنازل له عن كشك ملكها، كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور وتبين أنه -له معلومات جنائية- وبمواجهته أقر بالاعتداء على والدته -لها معلومات جنائية- على النحو المشار إليه، وإصابتها بكدمة بالجسم لتضرره من عدم قيامها بإعادة ملكية الكشك المشار إليه، والسابق تنازله عنه لها إبان حبسه عام 2019.

وباستدعاء والدته المجني عليها أيدت أقواله، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.