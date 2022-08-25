كشف ملابسات فيديو اعتداء شخص على موظفي الأمن وطبيب داخل مستشفى بحلوان

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، يتضمن اعتداء شخص يحمل سلاح أبيض وبحوزته “كلب شرس” على موظفي الأمن الإداري، وطبيب داخل إحدى المستشفيات بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وتبين أنه أثناء استقبال إحدى المستشفيات بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، لسائق مركبة “توك توك” -مُصاب بجرح قطعي- إدعاء مشاجرة وبصحبته عاطل -سبق اتهامه في قضية “سلاح”، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية “سلاح أبيض”.

وحدثت مشادة كلامية بينهما وبين موظفي الأمن الإداري بالمستشفى تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الأخير على موظفي الأمن الإداري بالمستشفى، مما أسفر عن إصابة 3 من موظفي الأمن الإداري، وطبيب بالمستشفى ولاذ بالهرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء المتهم الهارب بإحدى الشقق -كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وبصحبته 4 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية ومطلوبين للتنفيذ عليهم في قضايا ضرب، سلاح أبيض، مخدرات- ولدى استشعاره القوات أشهر المذكور سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، وأطلق عدة كلاب “شرسة” تجاه القوات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن إصابة المذكور بطلق ناري بالساق، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وضبط بحوزتهم فرد خرطوش، طبنجة صوت، 7 سلاح أبيض “مطواة، سنجة”، 5 كلاب “شرسة”، رادع شخصي، سوط “كرباج”، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.