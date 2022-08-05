كشف ملابسات فيديو استغاثة ميار الببلاوي من سرقتها أموالها

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة الفنانة ميار الببلاوي -مقيمة بحدائق الأهرام بالجيزة- بشأن سرقة مبلغ مالي منها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمسكنها، وقررت بأنها لم تقدم أية بلاغات في هذا الشأن، وكانت تحتفظ بمبلغ مالي داخل إحدى الغرف بمسكنها.

وبتاريخ 3 الجاري أخذت المبلغ المالي، وتوجهت إلى إحدى الشركات لشراء وحدة سكنية، إلا أنها اكتشفت وجود نقص بسيط بالمبلغ المالي المشار إليه، فتداولت مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.

وبمعاينة مسكنها تبين سلامة جميع المنافذ، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على حقيقة الواقعة.