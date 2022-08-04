كشف ملابسات فيديو استغاثة شخص من جيرانه في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة مواطن من اعتداء جيرانه عليه بالضرب، وتهديد والدته بدائرة قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15/7/2022، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 5 أشخاص من بينهم المواطن المشار إليه، وطرف ثانٍ: 4 أشخاص.

وتعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بسبب إدعاء الطرف الأول، بسرقة الثاني مواد أسمنتية خاصة بأحد المشروعات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.