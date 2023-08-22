كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة من الاعتداء على شقيقها وصديقه في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة سيدة من اعتداء عامل بصالون رجالي على شقيقها وأحد أصدقائه، وإحداث إصابتهما بجروح قطعية متفرقة، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في محافظة القاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول :شخصان مصابان بجروح قطعية، طرف ثان :عامل –مقيم بمحافظة الغربية- لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لاعتراض الطرف الأول على تصوير إدارة الصالون أحد زملائه دون إذن منه.

ولفت الفحص إلى تطور الأمر لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني عليهما بالضرب، باستخدام آلة حادة وإحداث إصابتهما المشار إليها، أمكن ضبط المتهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.