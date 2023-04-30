كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة من اختفاء شقيقها في 6 أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة بشأن تغيب شقيق صاحبة الحساب، في نطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تنسيقًا وقطاع الأمن العام، وباستدعاء والدة القائمة بالنشر، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبصحبتها نجلها المتغيب.

وبسؤالها قررت بخروج نجلها من المنزل بتاريخ 21/ الجاري، ولم يعد فنشرت شقيقته الاستغاثة عقب إغلاق هاتفه المحمول، ولم تحرر ثمة محاضر بغيابه.

وأضافت أنه بعودته في اليوم التالي، وكان برفقة بعض أصدقائه في منطقة بالقاهرة، ولم يحدث له ثمة مكروه، وبسؤال المتغيب أيد ما جاء بأقوال والدته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، رصدت المتابعة الأمنية ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة بشأن تغيب شخص مقيم بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من إحدى السيدات بتغيب والدها عن المنزل.

وأضافت أنه يعاني من مرض “الزهايمر”، ولم تتهم أو تشتبه فى غيابه جنائيًا.

وبتاريخ 19 الجاري، حضرت المبلغة وبرفقتها والدها المتغيب، وقررت أنه كان متواجد خلال فترة غيابه بمحافظة القاهرة، واتخذت الإجراءات القانونية.