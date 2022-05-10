كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بمنعها وأسرتها من زراعة أرضها

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إستغاثة سيدة من جارها في الأرض الزراعية بسبب تقطيع أشجار الفاكهة بأرضها ومنعها وأسرتها من زراعة أرضها، لرغبته في شراء الأرض عنوة.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها ربة منزل، واتضح سابقة تحرير نجلها بتاريخ 5 الجاري محضرًا بمركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بتضررهما من نجل عم زوجها، لقيامه بإتلاف 13 شجرة فاكهة بأرضهما الزراعية المجاورة لأرضه وذلك لإجبارهما على بيع الأرض.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وأنكر ارتكاب الواقعة وعلل اتهامها له لخلافات حول أولوية الري بأرضهما الزراعية، واتخذت الإجراءات القانونية.