كشف ملابسات فيديو إلقاء شخص بنفسه أمام ونش مرور في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات عبر تطبيق “تيك توك”، يتضمن ظهور شخص ملقى على الأرض في الطريق أمام ونش مرور بمنطقة سيدي بشر بحري، بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية وتجمع المارة في محاولة لمنعه من ذلك.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري، قيام أحد الضباط والمعين خدمة بالمنطقة محل الواقعة لملاحظة الحالة المرورية باستيقاف سيارة نصف نقل، قيادة سائق -مقيم بالغربية- لقيامه بالانتظار في الممنوع، وتحميل ركاب بصندوق السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وعلى إثر ذلك ألقى المذكور نفسه أرضًا بالطريق أمام ونش المرور.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو ونشره -مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة- وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهته أقر بأنه القائم على تصوير مقطع الفيديو ونشره، وقيامه بذلك رغبةً منه في زيادة عدد المشاهدات والمتابعين للحساب الخاص به.

وأمكن ضبط السائق “الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة في محاولة منه لإثناء ضابط المرور عن سحب التراخيص وتحرير المخالفة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.