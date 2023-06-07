كشف ملابسات غياب فتاة وطفل في سوهاج والقليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على أحد الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة بشأن غياب فتاة في محافظة سوهاج، وطفل آخر بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الماضي، تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص عن تغيب نجلته طالبة، بسبب خلافات أسرية، ولم يشتبه في تغيبها جنائيًا.

وفي وقت لاحق حضر المذكور لديوان المركز وبرفقته نجلته “المتغيبة” وقرر عودتها، مضيفًا أنها كانت متواجده لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، ورصدت ما تداول عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، يتضمن استغاثة من أحد الأشخاص بشأن تغيب طفل -مقيم بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضي، تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من مزارع بتغيب نجله طالب، عقب خروجه من المنزل بسبب حدوث مشادة بينهما.

وفي وقت لاحق، حضر المُبلغ ورفقته نجله المتغيب وقرر بالعثور عليه بمدينة مرسى مطروح وأيد نجله ذلك، وقرر تركه للمنزل بإرادته على آثر الخلاف المُشار إليه.