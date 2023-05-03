كشف ملابسات عقر «كلب» لطالب أمام مول تجاري في أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة اعتداء كلب على طالب وعقره في محافظة الجيزة، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر-مصاب بجرح سطحي من كلب مملوك لأحد الأشخاص، أمام أحد المولات التجارية في المنطقة.

وبالانتقال والفحص، تقابلت مع الطرفين المُبلغ، والمشكو في حقه عامل بمحل خاص بشقيقه، يقتني كلب مرخص.

وبمناقشتهما قال المشكو في حقه إنه أثناء سير المصاب أمام المحل عمله، واللهو مع الكلب خاصته، عقره وأحدث إصابته المُشار إليها، وأيد المصاب أقواله، واتهمه بالاهمال لتركه الكلب دون تقييد.

وضبط الكلب المذكور، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.