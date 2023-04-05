كشف ملابسات طرد أبناء لوالدتهم المسنة من مسكنها في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول منشور عبر “فيس بوك” يتضمن طرد سيدة مسنة من مسكنها من قِبل أبنائها في محافظة القليوبية ، بعد التحقيق في الواقعة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية ، من ربة منزل “مسنة” -مقيمة بدائرة القسم- بتضررها من نجلها عامل لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والضرب وطردها من مسكنها، والاستيلاء على المنقولات الخاصة بها.

وباستدعاء نجلها المذكور وسؤاله أنكر ذلك، مشيرًا إلى وجود خلافات بينه ووالدته وأشقائه على الميراث.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.