كشف ملابسات صفع طالب لزميلته أثناء التواجد بمدرسة في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صفع أحد الطلاب طالبة أثناء تواجدهما أمام مقر إحدى المدارس بمحافظة الغربية.

وبالفحص بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية، تبين أن طالب بالمدرسة المشار إليها، اعتدى على زميلته طالبة بذات بالمدرسة، بالصفع أمام مقر المدرسة من الخارج، وذلك على إثر توبيخه لمعاكستها أثناء تواجدها أمام مقر المدرسة.

وتبين ورود بلاغ لشرطة النجدة بوجود مشاجرة أمام مقر المدرسة، وبالفحص تبين إضطلاع إدارة المدرسة باصطحاب الأطراف لداخلها ورفض أهلية الطالبة اتخاذ الإجراءات القانونية، والصلح والتراضي بين الطرفين.