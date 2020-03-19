كشف ملابسات سرقة معمل تحاليل ومدرستين وجمعية بالقاهرة وأسيوط (صور)

شهدت محافظتي القاهرة وأسيوط، 3 وقائع سرقة لمعمل تحاليل ومدرستين وجمعية أهلية، استغل فيها اللصوص سوء الأحوال الجوية، وكشفت ملابسات الجرائم أجهزة وزارة الداخلية، وألقي القبض على 7 من المتورطين.

وتنشر “المال”، تفاصيل الجرائم الثلاث التي وقعت خلال الأسبوع الحالي، بعد كشف ملابساتها.

4 أشخاص يسرقون معمل تحاليل بالسلام

الأولى لسرقة معمل تحاليل بمنطقة السلام بالقاهرة، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص.

وعثر بحوزتهم على شاشة LCD، جهاز ريسيفر، 2 شاشة كمبيوتر، جهاز تابلت، جهاز ميكروسكوب طبي، 150 سرنجة طبية، 2 جهاز باور بنك مجهولي المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل، كائن بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب، باستخدام أجنة حديدية مضبوطة بحوزتهم.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى المجني عليه مالك المعمل، وباستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وقال إنه لم يكن قد اكتشف الواقعة.

فرد أمن يسرق جمعية أهلية بالزيتون

والثانية، بمنطقة الزيتون، بعد إقدام فرد أمن بإحدى الجمعيات الأهلية بالقاهرة، على سرقة مبلغ مالي من الخزينة، مستغلًا عدم تواجد العاملين بسبب سوء الأحوال الجوية.

اكتشف ملابسات الواقعة، أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بعدما تلقت بلاغًا من قسم شرطة الزيتون، من إحدى السيدات أخصائية مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية – مقيمة دائرة قسم شرطة النزهة- بكسر الخزينة الخاصة بمحل عملها، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فرد أمن بالجمعية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمة السرقة.

وقال إنه نظرًا لطبيعة عمله بالجمعية ومروره بضائقة مالية، عقد العزم على سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة.

وبارشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب السرقة، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقر بإنفاقه الباقي على متطلباته الشخصية.

3 لصوص يخططون لسرقة مدرستين بأسيوط

وبمحافظة أسيوط، تعرضت مدرستين تحت الإنشاء إلى السرقة، بعدما خطط 3 من العناصر الإجرامية.

وفي إطار تكثيف جهود أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن أسيوط، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط من المسئولين عن مدرستين تحت الإنشاء، باكتشافهما سرقة أعداد كبيرة من مراوح السقف، كشافات إضاءة.

وتشكل فريق بحث بمشاركة فرع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 3 من العناصر الإجرامية.

وأمكن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع آخر هارب، مستخدمين مركبة توك توك بدون لوحات، خاصة بأحد المتهمين.

وأكدوا أنهم عقب ارتكابهما الواقعة ببيع المسروقات لأحد الأشخاص، وسيدة -سيئة النية- أمكن ضبطهما، مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتناسب مع قيمة المضبوطات، لعلمهما بأنها من متحصلات جريمة سرقة.

وأرشد المتهمان عن المسروقات وبعرضها على المُبلغين تعرفا عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.

وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.