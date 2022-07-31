كشف ملابسات سرقة شخصين غطاء سيارة في الغربية

رصد المتابعة الأمنية ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سرقة شخصين يستقلان مركبة “توك توك” غطاء سيارة ملاكي، أثناء وقوفها بمنطقة منشية البكري بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وبسؤال مالك السيارة المُشار إليها، قرر باكتشافه سرقة غطاء السيارة أثناء توقفها أسفل منزله الكائن بالمنطقة محل الشكوى، وعدم تحرير محضر بالواقعة.

كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، شخصين “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، ومركبة “التوك توك” المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما ضبط غطاء السيارة المستولي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.