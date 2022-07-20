كشف ملابسات جلوس طفل أعلى سقف سيارة أثناء سيرها في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر “واتس آب” يتضمن صورة أحد الصبية جالسًا أعلى سقف سيارة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر تطبيق “واتس آب”، مدعومًا بصورة يظهر خلالها صبي جالسًا أعلى سقف سيارة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها، وتبين أنها سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، مضيفة أنه نظرًا لعدم تواجد مكان لنجلها داخل السيارة قام بالجلوس أعلى السقف.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.