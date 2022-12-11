كشف ملابسات تقييد شخص وضربه لاتهامه بمحاولة سرقة «تروسيكل» بقنا

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن ضبط أهالي إحدى القرى بمحافظة قنا، لأحد الأشخاص والاعتداء عليه بالضرب وتقييده أثناء محاولته سرقة دراجة نارية “تروسيكل”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتمكن الأهالي من ضبط شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة قنا- أثناء محاولة سرقة دراجة نارية “تروسيكل”.

وبالانتقال والتقابل مع مالك الدراجة النارية، وضبط المتهم المذكور، وبسؤالهما اتهم مالك “التروسيكل” الآخر بمحاولة سرقته.

وبذات التاريخ تم عرضهما على النيابة العامة وعدل مالك التروسيكل عن شكواه، وقال إنه لا يتهم المشكو في حقه بثمة اتهام، وكان واقفًا بجوار التروسيكل الخاص به، وحدث سوء فهم منه، ولا يرغب في السير بإجراءات الدعوة القضائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.