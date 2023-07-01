كشف ملابسات تعليق جزار لحوم على أحد أعمدة «المونوريل».. وضبط المتهمين

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعليق جزار لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بمحافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد محل الواقعة، وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

ولفتت التحريات إلى أن وراء ارتكابها مالك محل جزارة وسيدة “تعمل بذات المحل”، 2 جزارين متجولين، جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين واتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم.

وضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.