كشف ملابسات تعرض مذيعة للضرب وإحداث إصابتها في القاهرة

رصدت المتابعة الأمنية تداول خبر على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض مذيعة للضرب وإحداث إصابتها داخل مسكنها، بدائرة قسم شرطة حلوان في محافظة القاهرة.

وبالانتقال والفحص والتقابل مع المذكورة، تبين إصابتها باشتباه إرتجاج بالمخ، ونقلها لإحدى المستشفيات.

وقررت بتضررها من نجلة عمتها وزوجها، وذلك بسبب التشهير بها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فحدثت مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة، على إثرها اعتدى على المصابة وإحداث إصابتها المنوه عنها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.