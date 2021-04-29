كشف ملابسات اصطدام قطار بلودر في المنوفية.. وضبط المتسبب بالحادث

حدث عطل مفاجئ بمركبة اللودر، فتركه وفر هاربًا خشية على حياته.

ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب مركبة “لودر” تركها على شريط السكة الحديد، مما تسبب في اصطدامها بأحد القطارات في محافظة المنوفية، بعدما تمكنت من كشف ملابسات الحادث.

تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغًا من ناظر محطة سكك حديد، بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، عن اصطدام أحد القطارات بمركبة “لودر” أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور “مزلقان غير شرعي”، وذلك قبل دخول القطار إلى المحطة.

وبالفحص تبين عدم حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالقطار واستئنافه لسيره، وحدوث تلفيات بمركبة “اللودر” نتيجة الاصطدام.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من تحديد قائد مركبة “لودر” وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بأنه أثناء تخطيه لشريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور حدث عطل مفاجئ بمركبة اللودر، فتركه وفر هاربًا خشية على حياته.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.